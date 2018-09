Jessica Springsteen, la figlia del Boss fidanzata con un italiano: ecco chi è

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il suo bel volto potrebbe avere qualcosa che vi torna familiare ma di più lo sarà il suo cognome: Springsteen: ebbene sì, si tratta della figlia del “Boss”, Jessica Rae Springsteen, figlia del cantante e di Patti Scialfa.La ragazza ha fatto molto parlare di sé per il grande successo nel campo dell'equitazione, in cui è una vera e propria star internazional: nei giorni scorsi è arrivata a Roma per partecipare al Global Champions League in occasione del Longines Global Champions Tour (definita da più parti la Formula 1 dell'equitazione) allo Stadio dei Marmi, nella Capitale.In Italia però, Jessica, ha anche trovato l'amore: il suo nuovo fidanzato è infatti Lorenzo De Luca, leccese, cavaliere azzurro di stanza in Belgio, nonché parte della squadra dei Rome Gladiators. Anche lui una vera star del campo: classe 1987, oggi lavora nella prestigiosa scuderia Stephex Stables, di cui insieme con il tedesco Daniel Deusser è il cavaliere di punta. Nel 2016 ha scalato il ranking mondiale fino a raggiungere il 6° posto della graduatoria Fei Longines; mai un italiano si era arrampicato così in alto.La sua passione - ha raccontato in un'intervista - partì a 9 anni, quando si faceva accompagnare dai suoi genitori piuttosto scettici in un piccolo maneggio di Lecce per stare vicino ai cavalli. Una volta finito il liceo scientifico si è trasferito a Modena per dare un senso alla sua passione e da lì è diventato inarrestabile.I due fanno coppia fissa da alcuni mesi e non risparmiano foto sui social network che li ritraggono insieme.