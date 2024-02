Chiara Ferragni, le serate da single tra amici e serie tv: «La felicità in una foto». E lancia una frecciatina a Fedez (con un like)

«E' un momento doloroso», ha detto ieri alle telecamere di Pomeriggio 5 che l'hanno intercettata mentre andava dallo psicologo. Chiara Ferragni sta affontando la sua nuova vita da single, dopo la separazione da Fedez, confortata dagli amici di sempre.

E lei (neanche a dirlo) documenta tutto sui social. Perché anche la fine della sua storia, così com'è stato per il suo matrimonio, deve essere condivisa con i suoi follower. Nel suo mega attico di City Life Chiara non viene mai lasciata sola, circondata dall'affetto dei suoi figli Leone e Vittoria, ma anche della sua crew. «Si dice che Fedez da tempo dormisse nella camera degli ospiti e che vivessero da separati in casa da un pezzo», ha spifferato Riccardo Signoretti, direttore di Nuovo, documentando una distanza emotiva dalla moglie Chiara, che presto potrebbe diventare anche fisica. «Sembra che lui sia proprio da un’altra parte, stia anche già cercando casa, ho letto che avrebbe un budget di 17mila euro al mese per l’affitto».

L'intervista da Fazio

E mentre Fedez condivide suo social i suoi successi professionali come il podcast Muschio Selvaggio, lei si prepara per la sua prima apparizione tv dopo il pandoro gate. L'intervista da Fabio Fazio a Che tempo che fa, programmata per domenica 3 marzo è una delle più attese e in molti si aspettano dichiarazioni inedite, proprio come il divorzio dal marito Fedez che non appare più in casa loro a Milano.

Chi è l'amico Angelo Tropea

Intanto Chiara si rifugia tra le braccia di Angelo Tropea, suo amico di lunga data, al suo fianco sin dagli inizi del blog The Blonde Salad. Anche se da qualche anno non fa più parte del team di lavoro di Chiara Ferragni e si è trasferito a Roma, Angelo Tropea è rimasto in strettissimi rapporti con lei. «Dio benedica i migliori amici che vengono da te quando hai bisogno del loro amore per guarire», scrive Chiara Ferragni, ringraziando l'amico. Con Fedez fuori dai giochi e di casa, Chiara Ferragni trascorre il suo tempo con gli amici di sempre e la sua famiglia.

Le serate di Chiara

L'influencer sta trascorrendo molto tempo in compagnia di amici e parenti che possano risollevarla da un «momento doloroso». Provata e sofferente in tv, felice e amata sui social perché si sa, Instagram non mostra sempre la verità e dietro quei sorrisi tirati e le storie sulle numerose cene con gli amici si potrebbe nascondere molta tristezza. La storia con la foto di un piatto di pasta al sugo e la scritta «la felicità in una foto» è forse l'inizio dell'apprezzamento delle piccole cose. Intanto Chiara è circondata e supportata dai suoi amici e trascorre la sua nuova vita tra uscite, figli e serie tv nella sua sala cinema personale, mentre di Fedez non ci sono ancora notizie.

Il like

E non è passato inosservato il like che Chiara Ferragni ha messo su Instagram a un post che citava la frase: «Il mio terapeuta una volta mi ha detto: “Le persone non abbandonano chi amano, abbandonano chi stanno usando” e questa era tutta la verità di cui avevo bisogno». Che Ferragni si stesse riferendo al marito? Secondo molti sì, il che farebbe presagire che sarebbe stato lui ad andarsene di casa e non Chiara a cacciarlo, come invece sostenevano buona parte degli esperti di gossip