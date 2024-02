Ferragni Fedez è addio, gli indizi: la crisi iniziata a Sanremo 2023, “l'egoismo” del rapper dopo il caso Balocco e la fede sparita

Ferragni Fedez è addio? Dopo 5 anni di matrimonio e due figli pare proprio che la storia dei Ferragnez sia giunta al capolinea. Secondo quanto riporta Dagospia il rapper avrebbe fatto le valigie e abbandonato la nuova magione coniugale. Per ora nessuna conferma dai diretti interessati ma certo tra loro da Sanremo 2023 le cose non erano più le stesse.

Ferragni Fedez è addio? La crisi iniziata a Sanremo

La smania di protagonismo di Fedez aveva molto urtato Chiara Ferragni che essendo co-conduttrice della kermesse avrebbe voluto essere l'unica stella dell'Ariston, invece no.

Federico le oscura più e più volte. La fine sembrava scritta invece Chiara decide di dargli un'altra possibilità e di stare a fianco del marito che doveva affrontare anche una malattia.

Il caso Balocco

La crisi post Festival la superano e diventa uno speciale dei The Ferragnez.

Ma poi il caso Balocco riscoperchia il vaso di Pandora e la crisi esce fuori di nuovo. A far crollare tutto, secondo Dago, sarebbe stata la poco sensibilità del rapper.

«Nel momento in cui lei si è trovata in difficoltà, Fedez si è mostrato meno generoso, rinfacciandole che i suoi problemi giudiziari avessero effetti negativi anche sui suoi affari. Un gioco di recriminazioni in cui Fedez alzava i toni dello scontro mentre lei provava a tenere la situazione sotto controllo».

I segnali della crisi

E mentre la bufera continua a soffiare forte sull'impero economico dell'imprenditrice digitale, pare che a traballare sia anche la sua vita sentimentale. Sono mesi ormai, infatti, che si susseguono voci di una crisi familiare, di «acque molto agitate» tra lei e il marito Fedez. Pare che lei non abbia gradito le sue ultime esternazioni contro la stampa, considerate l'ennesimo modo per attizzare il fuoco proprio mentre lei è impegnata a spegnerlo. Ma questa sarebbe solo la celebre ultima goccia di un vaso che già strasborda.

Dal caso Pandoro i due non appaiono più insieme sui social. Provano a frenare il gossip postando qualcosa in cui si mostrano nello stesso ambiente ma mai vicini. Nel pomeriggio del 19 gennaio Chiara Ferragni è stata poi vista entrare nel palazzo, in zona Porta Venezia a Milano, in cui si trova lo studio di uno dei più famosi avvocati divorzisti d'Italia. Chiara è arrivata da sola, accompagnata dal suo autista, ed è sparita dietro a un grosso portone. Il suo team però negò che l'influencer fosse li per far visita al legale.

La fede sparita , la foto instagram cambiata e lo sfogo social

Nei giorni scorsi lei pubblica una foto della mano senza fede e cambia foto profilo di Instagram: via il ritratto di famiglia del Mulino Bianco e spazio solo a lei e ai figli. Provano a San Valentino a tornare insieme per una cena romantica a lume di candela in perfetto stile Ferragnez: candele, rose, vista panoramica, ma niente evidentemente non è bastato.

Non un bel periodo per Chiara che si vede al centro di una bufera mediatica con le persone che le danno della truffatrice, il suo posto dal front row della Fashion Week di Milano occupato da colleghe e la guardia di Finanza che bussa alle porte delle sue società. A tutto questo si aggiunge la crisi coniugale (o presunta tale).

E anche lei non ce la fa più. In uno degli ultimi video pubblicati su TikTok, Chiara Ferragni si sfoga. Mentre le immagini selfie la ritraggono con l'espressione interdetta e si concludono con un buffo sorriso del figlio Leone, in sottofondo utilizza un suono simile a un verso di civetta. Ma è la didascalia ad aver colpito l'attenzione degli utenti della piattaforma: «Posto questo suono perché sono piena di tutte le sfighe di questo periodo».