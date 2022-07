Fedez torna in ospedale dopo l'operazione per il tumore al pancreas: «Visita di controllo andata»

Prima di lasciare Milano e partire per le vacanze insieme a tutta la famiglia, Fedez è tornato all’Ospedale San Raffaele per una visita di controllo. Subito dopo gli esami di routine, il cantante ha voluto rassicurare i fan con una storia sul suo profilo instagram: «Visita di controllo prima delle vacanze andata. Per sempre grato a tutto lo staff del reparto ‘pancreas’ del professor Falconi». Nella storia il rapper è ritratto proprio abbracciato al professor Massimo Falconi, primario dell'Unità di Chirurgia del Pancreas. Dopo quattro mesi di distanza dall'operazione, preceduti da giorni di paura, l’artista ha voluto inviare un messaggio rassicurante a tutti i suoi fan.

Fedez aveva annunciato a Marzo su Instagram di essere affetto da un raro tumore neuroendocrino del pancreas: «Settimana scorsa ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas. Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all’interno del proprio corpo». Fortunatamente l'epilogo per i Ferragnez è stato di quelli felici, alcune settimane fa, dal palco del Love Mi, Fedez aveva dichiarato: «Mi ritengo fortunato, perché è arrivato l'esame istologico e (il tumore) non ha preso i linfonodi».

