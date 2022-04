Fedez, dopo l'operazione le dolci cure del figlio: «Il coniglietto di Leo mi dà i bacini sulle cicatrici»

«Ogni mattina il coniglietto di Leo mi da i bacini sulle cicatrici»: sono questi i rimedi che il piccolo Leo dà al padre per guarire. Dopo l'operazione per un raro tumore al pancreas Fedez è tornato a casa,circondato dall'amore dei suoi bambini e della moglie Chiara Ferragni. In alcune stories Instagram, il rapper ha mostrato ai follower come il piccolo Leo si prende cura di lui.

Fedez ha lasciato l'ospedale San Raffaele di Milano, dove è stato operato, giovedì 31 marzo. «Bello uscire dall'ospedale», aveva dichiarato il rapper con accanto la Ferragni. E ora, è a casa sotto controllo e massima attenzione finchè le ferite post operazione non saranno guarite. Sui social pubblica spesso video in cui sta giocando col piccolo Leo o dà da mangiare a Vittoria: una routine che lo rende felice.