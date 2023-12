Narni, Fedez contro Ermes Maiolica per la fake news sulla droga. Il rapper si costituisce parte civile e chiede 100mila euro di risarcimento

NARNI - Fedez contro Ermes Maiolica. Il rapper si costituisce parte civile e chiede 100.000 euro di risarcimento.

Questo l'esito dell'udienza di oggi a Milano, dove ha preso il via il processo che vede l'ex re delle bufale imputato per diffamazione.

Una vicenda, quella fra Fedez, J-Ax e Maiolica, iniziata l'8 aprile 2017 quando lo stesso Maiolica ha pubblicato una fake news: “Fedez e J Ax arrestati con 28 grammi di cocaina nella macchina”.

Da lì la denuncia.

Nonostante l'assoluzione e le pubbliche scuse che lo stesso Maiolica ha pronunciato pubblicamente all'interno di diverse trasmissioni televisive, Fedez però è andato avanti presentando il ricorso che è stato accolto.

Uno scontro impari, che ha costretto Maiolica, residente a Narni, a lanciare una campagna di crowdfounding per "pagare le spese" delle varie trasferte milanesi.

In merito all'esito dell'udienza lo stesso Maiolica ha pubblicato un post sulla sua pagina Facebook.

«L'unica news dell'udienza di oggi - ha scritto - è che Fedez si è costituito parte civile e mi ha chiesto 100.000 euro.

Essendo disoccupato non li ho e quindi punterà a prendermi casa lasciando per strada me, la mia compagna e i tre micini. Per fortuna non sono solo e già si stanno attivando varie organizzazioni di beneficenza e istituzioni per aiutarci.

Per ora ringraziamo tutte le persone che ci hanno aiutato fin'ora».