Fabrizio Corona sposa Sara Barbieri: «Ha 26 anni meno di me ma il nostro è vero amore perché io sono nullatenente»

Fabrizio Corona si sposa. Questo è quello che lui stesso ha dichiarato al settimanale Chi. Raggiunto a Capri dai giornalisti di Alfonso Signorini l'ex re dei paparazzi ha parlato per la prima volta della sua nuova fiamma Sara Barbieri, la bellissima modella 22enne che gli ha rubato il cuore. Sono ben 26 gli anni di differenza tra i due che però non destano alcuna preoccupano per Fabrizio: «Sara ha testa e anima profonde come non ne ho mai incontrate prima nella mia vita».

APPROFONDIMENTI L'AFFAIRE Fabrizio Corona, selfie con la nipote del boss: affari con il... IL SELFIE Fabrizio Corona e la nipote del boss Nicole Grande Aracri SOCIAL Nina Moric torna all'attacco, la frase choc contro Corona:... MILANO Fabrizio Corona ottiene affidamento terapeutico in comunità.... SOCIAL Carlos Corona, le dichiarazioni choc contro la madre Nina Moric:... SOCIAL Fabrizio Corona, il figlio Carlos denuncia la madre: «Ha rubato... IL CASO Fabrizio Corona denunciato per l'evasione dai domicilari, Nina... MILANO Fabrizio Corona evade dai domiciliari e va a casa di Nina Moric:... SOCIAL Nina Moric, l'annuncio choc su Instagram: «Non mi vedrete... SOCIAL Nina Moric, la disperazione per il figlio: «Ha la psicosi... SOCIAL Fabrizio Corona torna su Instagram (da un nuovo profilo): «Ecco... SOCIAL Fabrizio Corona bannato da Instagram: «L'ha pagata...

Fabrizio Corona ottiene affidamento terapeutico in comunità. «Dipendenza patologica dai guadagni»

Fabrizio Corona sposa Sara Barbieri, l'annuncio a sorpresa

“Fabrizio Corona annuncia, a sorpresa, di essere pronto alle nozze con la modella Sara Barbieri «A settembre mi sposo», racconta a "Chi". «Sto con Sara da un anno, ma l'ho sempre tenuta segreta questa storia. Lei ha 26 anni meno di me, ma il nostro è un vero amore, anche perché io sono...nullatenente».

Fabrizio Corona, il figlio Carlos denuncia la madre: «Ha rubato 50.000 euro». La reazione choc di Nina Moric: «Sei complice di tuo padre»

Stavolta il matrimonio ci sarà, ci tiene a specificarlo Corona che circa un anno fa parlava di matrimonio anche con un'imprenditrice di cui si è persa ogni traccia. «Sara è importante, è diversa, sì, è una storia importante per me», e con lei sarebbe anche pronto a fare un figlio ma quel di cui è certo è che le nozze ci saranno: «Sara la sposo, noi due ci sposiamo». Ma quando sarà l'evento? «A settembre forse ottobre, saranno nozze familiari, intime».

Fabrizio Corona, selfie con la nipote del boss: affari con il fidanzato (ai domiciliari per tentato omicidio)

Progetti per il futuro

Una nuova vita per Fabrizio Corona che pochi giorni fa ha ottenuto la misura alternativa alla detenzione domiciliare dell’affidamento terapeutico in una “struttura comunitaria” a Limbiate, in provincia di Monza e Brianza. Il fine pena per lui, come ha definito il provvedimento, è previsto per il 17 settembre 2024. E dopo largo ai sogni: primo tra tutti quello di trasferirsi in America, con Sara of course.