Fabrizio Corona: «Sono completamente rifatto. Belen? Non sono pronto, scapperei»

“Io lavoro con la mia immagine. Sonocompletamente, anche se non si vede. Però, se ti metti filler e Botox e hai le cartelle cliniche, devi ricontrollarli”.ultimamente è in vena di confessioni e tra un’ospitata e un’intervista non manca mai di fare notizia.Corona infatti, che si ritiene fra i più belli d’Italia, ammette di essere ricorso e di ricorrere spesso alla chirurgia plastica: “Il mio chirurgo plastico veniva anche in carcere per controllare il mio aspetto. A controllare, non poteva iniettare. Poteva spalmare”. Nella sua intervista al “Corriere della sera” ha tenuto a specificare anche con che frequenza si reca dal suo dottore di fiducia: “Ogni due o tre mesi faccio Botox, filler e trattamenti vari”.Ha parlato di voler tornare con: “La verità è che, adesso, non sarei pronto e scapperei. Ci tornerei subito, ma lei dice che è per riformare la coppia “Al Bano e Romina” più famosa d’Italia, o “Bonnie e Clyde”. Ha ragione, forse. Per strada, la gente ci vede e rimane allibita, perché rappresentiamo qualcosa di unico. E forse noi stessi vediamo in noi quella cosa lì”.Con Asia Argento non c’era nessun contratto ma è finita presto: “Perché siamo due anime folli. Non era un contratto, sono solo uno che, in tre secondi, se sente una vibrazione con una donna, ci prova. Dopodiché, so cosa può portare il gossip. Infatti, tutte le trasmissioni ne hanno parlato”.