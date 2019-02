Fabrizio Corona, la verità di Mariana Rodriguez: «Sesso con lui? Non ha rispetto»

di Silvia Natella

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ci sarebbe stata un'altranella vita di Fabrizio Corona . Non soloche lui amerebbe ancora, ma la venezuelana, protagonista del primoe di Pechino Express. Nell'autobiografia ormai nota a tutti "Non mi avete fatto niente" - in libreria da pochi giorni - ha rivelato i nomi di alcuni dei suoi flirt con donne di spettacolo o influencer.Tra le persone citate figura anche Mariana Rodriguez. E se Malena, anche lei menzionata, si vendica mettendo in dubbio la sua virilità, la venezuelana smentisce tutto. «Io e Fabrizio ci siamo conosciuti due anni e mezzo fa per una serata che dovevamo fare insieme. All’epoca non era fidanzato, c’è stata una frequentazione, ma è finita lì. Invece lui ha dichiarato di avermi portata a letto, cosa mai successa. Penso che un uomo debba avere rispetto, altrimenti non è un uomo», ha chiarito la 28enne al settimanale Nuovo.Più categorica la pornostar Malena: «Non ho alcuna intenzione di fare pubblicità a questo signore che s’è permesso di usare il mio nome per strumentalizzarlo. Questo individuo ha parlato di me come di un oggetto da usare all’occorrenza. Ha utilizzato termini diffamatori e lesivi della dignità di una persona. Credo che questo signore non abbia alcun rispetto per il genere femminile. Non prova un’attrazione autentica per le donne perché le considera né più né meno dei pezzi di carne... Faccio un lavoro molto particolare, ma un conto e dire che stimoli la libidine e un altro è definirmi un oggetto. A differenza di Fabrizio Corona, io preferisco non rivelare i nomi delle persone famose con cui ho avuto delle relazioni, fa parte della mia dignità di donna».