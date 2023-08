Eros Ramazzotti: «Ti amo» a Dalila. Ma i fan lo pungono: belli, ma Michelle era un'altra cosa; è tua figlia?

Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino sempre più innamorati. Il cantante ha pubblicato il primo post dedicato alla nuova fidanzata, più giovane di lui di 26 anni.

Eros e Dalila stanno ufficialmente insieme da pochi mesi, ma sembrano inseparabili.

La dedica

«Non sente le parole della gente, è sordo, testardo maledettamente profondo, non ha ETÁ, fa male fa bene, non si nasconde, insegna, accresce,a volte è feroce oltre ogni limite, ed è il lato oscuro del suo essere irrazionale, è bello ma anche incognito, viviamolo fino in fondo questo amore, vivetelo fino in fondo, tutti, senza paura», ha scritto Eros nella sua dedica, alla quale ha aggiunto un «Ti amo». Nella foto i due innamorati si guardano complici.

La reazione dei fan

È la prima volta che Eros pubblica una foto con Dalila nei suoi post. E così, il cantante ha dato occasione ai suoi fan di dire la propria sul loro rapporto. I commenti non si sono fatti attendere. «Bellissimi, che coppia, si vede che vi amate», sottolineano in molti. Ma, come spesso accade, c'è anche chi prende la palla al balzo per critiche pungenti: «Belli, ma Michelle era un'altra cosa», scrive un utente. «È tua figlia?», incalza un altro, sottolineando la differenza di età. Il cantante ha 59 anni, mentre la compagna 34.