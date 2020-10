Emily Ratajkowski è incinta: «Non voglio rivelare il sesso di mio figlio»

Emily Ratajkowski è incinta. La supermodella americana aspetta il suo primo figlio dal marito Sebastian Bear-McClard. L'annuncio con un post su Instagram, in cui rilancia una copertina del magazine Vogue, per cui ha posato per la prima volta con il pancione. In copertina si legge il titolo: «Perché non voglio rivelare il genere di mio figlio».

Emily Ratajkowski ha infatti dichiarato nell'intervista a Vogue: «Quando io e mio marito diciamo agli amici che sono incinta, la loro prima domanda dopo "Congratulazioni" è quasi sempre: "Sai cosa vuoi?". Ci piace rispondere che non sapremo il sesso fino a quando nostro figlio non avrà 18 anni e che poi ce lo faranno sapere». La supermodella, molto amata anche in Italia, ha posato nuda con il pancione e ha raccontato: «La gravidanza è innatamente solitaria; è qualcosa che una donna fa da sola, all’interno del suo corpo, indipendentemente dalle circostanze. Nonostante abbia un partner amorevole e molte amiche pronte a condividere i dettagli grintosi delle loro gravidanze, alla fine sono solo con il mio corpo in questa esperienza».

Ultimo aggiornamento: 27 Ottobre, 10:00

