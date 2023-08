Elisabetta Gregoraci, primo giorno di scuola per Nathan Falco: ecco l'istituto da 30mila euro l'anno a Monte Carlo

Come ogni anno, anche stavolta Elisabetta Gregoraci ha voluto immortalare il primo giorno di scuola di suo figlio Nathan Falco Briatore sui social.

Una tradizione che va avanti da anni, alla quale la showgirl non ha intenzione di rinunciare. La mamma, infatti, ha rivelato di conservare tutte le foto dei primi giorni di scuola del figlio a Monte Carlo.

A corredo di alcuni scatti in compagnia del ragazzino, nato dal matrimonio con Flavio Briatore, Elisabetta Gregoraci su Instagram ha scritto: «Oggi è una giornata molto speciale per Nathan Falco, è il suo primo giorno di scuola. Io sono emozionata come sempre».

La scuola di Nathan Falco

Nathan Falco ha 12 anni e frequenta una delle scuola più prestigiose d'Europa, l'International School of Monaco, dove la retta va dai 10mila ai 30mila euro l'anno. Fino ai 18 anni il ragazzo sarà uno studente di questo istituto e in seguito frequenterà - molto probabilmente - un college in Svizzera. Insomma, Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore vogliono garantire al figlio la migliore istruzione possibile.