Diletta Leotta quando partorisce? Età, foto nuda (rubate), la chirurgia plastica, la lite con Paola Ferrari e gli amori: la giornalista ospite da Pio e Amedeo

Diletta Leotta ospite a Felicissima sera. Stasera in tv venerdì 7 aprile alle 21.40 su Canale 5, ultima puntata per lo show condotto da Pio e Amedeo. Dopo il successo delle prime due puntate il duo comico si prepara a un gran finale. Gli ingredienti anche per stasera, sono sempre gli stessi: musica e performance live, grandi coreografie e la comicità senza alcuna timidezza di Pio e Amedeo, protagonisti di uno show disincantato e irriverente, caratterizzato da un linguaggio televisivo contemporaneo, brillante e leggero, da sempre cifra distintiva della coppia comica foggiana. Insieme alla conduttrice Dazn ci saranno anche Antonella Clerici, Paolo Bonolis, Il Volo, Nek e Francesco Renga, Giovanna Civitillo, Biagio Antonacci e... molti altri. Ma chi è Diletta Leotta?

Diletta Leotta chi è: la famiglia

Diletta Leotta, all'anagrafe Giulia Diletta Leotta è nata a Catania il 16 agosto 1991 (ha 31 anni), è una conduttrice televisiva e conduttrice radiofonica italiana. Figlia di Rori, avvocato civilista, e di Ofelia, ha un fratello di nome Mirko che è un chirurgo estetico. All'età di 17 anni inizia a collaborare con Antenna Sicilia in una trasmissione calcistica. Dopo essersi diplomata al liceo scientifico a indirizzo linguistico della città etnea, nell'ottobre 2015 si è laureata in giurisprudenza presso l'università LUISS di Roma.

La carriera

All'età di 15 anni partecipa al concorso di bellezza Miss Muretto 2006; tre anni dopo si presenta a Miss Italia 2009, ma viene eliminata alle preselezioni. All'età di 19 anni, nel 2010, affianca Salvo La Rosa nella conduzione dell'11º Festival della nuova canzone siciliana, in onda su Antenna Sicilia, e nel programma di intrattenimento Insieme, sulla stessa rete, come valletta. la svolta arriva nel 2011 quando passa a Mediaset, dove conduce la trasmissione Il compleanno di La5 sull'omonima rete televisiva del digitale terrestre. Nel 2012 diventa "meteorina" di Sky Meteo 24; poi inizia in radio con RDS Academy, talent show dedicato alle radio, trasmesso su Sky Uno. Lavora per diversi anni a Sky, prende parte in qualità di ospite al Festival di Sanremo e continua ad alternare i lavori in televisione e in radio. In molti la conoscono anche per i suoi lavori nel mondo del calcio e del giornalismo sportivo. In seguito passa alla piattaforma DAZN.

Diletta "prima" e "dopo": le critiche degli haters

L’avvenenza di Diletta Leotta la espone sin da giovanissima alle critiche degli hater e di alcuni colleghi. La conduttrice ha ricevuto un Tapiro d’oro da Striscia la Notizia quando ha dichiarato di non essere ricorsa ad alcun ritocchino. Dagli esordi a oggi, però, il suo aspetto è decisamente cambiato: e lei stessa in un'intervista di Verissimo ha poi ammesso di essere ricorsa alla chirurgia estetica. Sebbene nei primi anni di carriera quindi avesse sempre smentito ogni tipo di "aiuto esterno", oggi ha ammesso di aver fatto dei ritocchi estetici e di non vergognarsene. Non è però entrata nel dettaglio degli interventi a cui si è sottoposta, quindi non si sa quali sono le parti del corpo o del viso che ha modificato. Sulla questione in passato era intervenuto anche il fratello Mirko, che nella vita fa proprio il chirurgo plastico, spiegando che la sorella gli aveva fatto visita in ambulatorio al massimo una volta nella sua vita. Nonostante i ritocchi, Diletta ha deciso di non lasciarsi sopraffare dalle critiche affermando di non trovare i ritocchi e la chirurgia così tanto inaccettabili come in molti credono.

La bagarre con Paola Ferrari

Chi non ricorda le velenose critiche di Paola Ferrari a Diletta Leotta? Da Belve a Storie Italiane non c'è stata una trasmissione televisiva in cui la giornalista sportiva, dopo aver elogiato la bravura della collega siciliana, abbia criticato Diletta. «Se mi chiedono se volessi che Diletta Leotta sia un esempio per mia figlia, dico “no” perché sono contraria alla chirurgia estetica. La Leotta è una ragazza già bella ed ha ricorso alla chirurgia non per correggere qualche difetto ma per rendersi più appetibile dal punto di vista sensuale ed erotico», l'intervista a Storie italiane di Paola Ferrari fece molto discutere per i commenti che in molti hanno etichettato come sessisti. I commenti a Diletta Leotta da parte della ferrari continuarono, Paola Ferreri in diverse occasioni si è scagliata contro Diletto Leotta non condividendo la sua scelta di apparire così bella e perfetta. «Diletta Leotta? Quando vedo queste ragazze che usano il corpo per diventare famose, mi arrabbio e sbaglio perché ognuno è libero di fare quello che gli pare» – ha detto la Ferrari che poi ha aggiunto – «io invece ho sempre considerato un affronto che qualcuno mi ascoltasse solo perché sono carina. La Leotta non può rappresentare le giornaliste italiane, come Anna Billò, Giorgia Rossi o Simona Rolandi. Lei può rappresentare solo se stessa. O forse Belen…». La replica: «Se le critiche sono costruttive le accolgo. Se sono banali, non mi toccano per niente». Diletta Leotta, uno di volti femminili del calcio più apprezzati in tv, prima a Sky Sport e dalla scorsa estate a Dazn, parla a Verissimo, su Canale 5, delle critiche ricevute e sulla collega giornalista di Rai Sport Paola Ferrari: «Non me l’aspettavo da lei. Da lei mi aspettavo suggerimenti e consigli, non critiche sul mio aspetto fisico. Mi lascia indifferente».

Le foto hot dal cellulare hackerato

Nel 2016 il suo cellulare veniva hackerato e alcune foto private che la ritraevano in atteggiamenti intimi facevano il giro del web. L'episodio costò molto caro all'immagine della giornalista (oltre ovviamente alla sua persona) che però reagì con grande coraggio e a testa alta. Una gravissima violazione della privacy da cui il volto Dazn ha iniziato una vera e propria battaglia contro il cyberbullismo. Sicuramente non è stato un momento bello - raccontò a Diva e Donna - ma il fatto di essere un personaggio pubblico mi ha dato la forza di reagire con grinta e positività. Se questa reazione forte fosse stata imitata anche solo da una ragazza con una storia simile sarebbe un successo».

Di quegli scatti non si pente: «Rifarei quelle foto e soprattutto farei più attenzione alle password dei miei account». Chi deve pentirsi davvero per quella vicenda, però, non ha ancora un nome.

«Quel momento me lo ricordo benissimo. Un mio amico mi ha detto che stavano girando delle mie foto, foto strane, e io ho risposto che sicuramente non erano mie, che non ero io, pensando a dei fotomontaggi. Lui mi ha mandato la prima foto e io ho sentito un vuoto dentro, mi si è bloccato il respiro credo per più di dieci minuti, non riuscivo proprio a respirare - raccontò al Corriere dello Sport - È stato un momento tragico. Ho pensato che la mia vita fosse finita, che non sarei più uscita di casa perché all’idea che le persone potessero guardarmi, anche se avevo i vestiti, mi sentivo nuda. Quelle foto, in alcune ero ancora minorenne, erano foto che una ragazza si scatta con l’ingenuità di vedersi davanti a uno specchio, dopo la doccia. Non le avevo mai mandate a nessuno, erano all’interno del mio computer che è stato hackerato».

Vita privata: gli ex fidanzati

La vita privata di Diletta Leotta non è mai stata troppo privata. Ogni suo spostamento è finito sui rotocalchi così cerchiamo di ripercorrere le tappe delle sue relazioni sentimentali. Dal 2016 al 2019 ha una lunga storia con Matteo Mammì, manager di Sky: per questo motivo le viene mossa l’accusa di lavorare solo grazie a questa conoscenza. Poco dopo la rottura con Mammì, si lega per circa 2 anni al puglie Daniele Scardina, che lascia la conduttrice nel 2020. L’anno successivo Diletta esce allo scoperto con il sex symbol delle fiction turche, Can Yaman, che la chiede in moglie dopo un mese di frequentazione. La storia naufraga dopo poco, anche a causa della morbosa attenzione mediatica riservata alla coppia. Diletta Leotta poi frequenta il modello Giacomo Cavalli, infine dal 2022 il settimanale Chi la paparazza con il portiere del Newcastle Loris Karius.

Il fidanzato e il primo figlio in arrivo: quando partorisce?

Oggi con il suo fidanzato Loris Karius, portiere del Newcastle, aspetta un bambino (o una bambina). La presentatrice è infatti in dolce attesa. L’annuncio della gravidanza è arrivato appena qualche giorno fa tramite un post su Instagram insieme al compagno, il portiere tedesco della squadra di Newcastel, Loris Kasiu. La giovane siciliana aveva postato un video di loro due con la bellissima notizia. «Tra poco in tre», aveva scritto nel post. Dopo tanti rumor e indiscrezioni è arrivata la conferma della gravidanza della giunonica giornalista e conduttrice. Diletta Leotta incinta, 31 anni, fa vedere a tutti i suoi fan il pancione in bella vista. E tutti si chiedono quando nascerà il bebè e anche il sesso del nascituro. Lei non ha dato nessuna informazione a proposito, quindi le nostre sono solo supposizioni. Considerando le dimensioni del pancino che si vede nella foto di qualche giorno fa, si ipotizza che la Leotta sia ai primi mesi di gravidanza. Inoltre a questo se aggiungiamo che per questioni scaramantiche di solito si tiene riserbo sulla gravidanza fino al terzo mese almeno, possiamo ipotizzare che la giornalista abbia abbondantemente superato il primo trimestre. Dunque la bellissima 31enne siciliana potrebbe partorire e dare alla luce la nuova vita tra agosto e settembre 2023.