Diletta Leotta incinta? Pancino sospetto, il video su TikTok infiamma il gossip

Diletta Leotta è sicuramente una delle donne più desiderate d'Italia e proprio per questo è spesso al centro del gossip. Dopo alcune storie d'amore finite, adesso con Loris Karius sembra andare tutto a gonfie vele. Il portierone tedesco, ex Liverpool, passato alla storia per le papere commesse in finale di Champions League contro il Real Madrid, si è decisamente preso la sua rivincita, almeno in amore. E adesso spunta un video che potrebbe rivelare una possibile gravidanza in vista per la coppia sempre più chiacchierata.

Pancino sospetto

La giornalista e conduttrice di Dazn su TikTok nelle ultime ore ha pubblicato un video che ha scatenato il gossip. Diletta Leotta ha pubblicato un filmato in cui sfoggia alcuni vestiti in vista del Festival di Sanremo, ma alcuni frame rivelano un pancino sospetto che infiammano i tanti ammiratori del volto della Serie A. Che il portiere tedesco in forza al Newcastle abbia messo a segno il gol più importante della sua vita? Al momento nessuno dei due ha voluto intervenire sulla questione, ma sul web serpeggiano già le prime voci.

La lovestory tra Milano e Londra

Nonostante Diletta Leotta e Loris Karius siano molto impegnati, trovano sempre il modo di vedersi. I due infatti, vengono spesso fotografati mano nella mano a Milano, ma postano anche molte storie che li ritraggono in Inghilterra. E dal loro rapporto sempre più passionale potrebbe essere giunto il momento di allargare la famiglia... Il dettaglio social scatena nuovi rumors.

Il frame del video che sta facendo il giro del web sembra lasciare poco spazio all'immaginazione. I suoi tanti ammiratori saranno pronti a fare a meno di lei per qualche mese alla guida di Dazn? Adesso non resta che aspettare la conferma o la smentita da parte dei diretti interessati.