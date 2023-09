Diletta Leotta, Chiara Ferragni ed Elodie, cena fuori a Milano: con loro Francesca Muggeri. Ecco chi è

Prima cena fuori da neo-mamma per Diletta Leotta. La conduttrice Dazn ieri sera è andata al ristorante, a Milano, con Elodie, Chiara Ferragni e altri amici.

Per la serata Diletta ha deciso di indossare un completo leopardato nero e arancione, con un paio di tacchi a slanciarla. Elodie ha optato per un look semplice, maglietta nera e gonnellina corta, mentre la Ferragni ha voluto mettersi "a nudo" con un top che le lasciasse scoperta la schiena e un pantalone nero.

La cena vip di Diletta, Chiara ed Elodie

La serata è stata documentata con le immancabili foto di rito sui social. Virale è diventato lo scatto in cui Diletta Leotta, Chiara Ferragni ed Elodie posano insieme ad una quarta ragazza. Ma di chi si tratta? La donna in foto con loro è Francesca Muggeri, un'amica storica di Diletta Leotta.

Chi è Francesca Muggeri

Nata a Varese 36 anni fa, ha lavorato in diverse occasioni in tv. Nel 2008 ha vinto "Veline", successivamente ha preso parte a trasmissioni come "Ciao Darwin" e "Kalispera". Nel 2021, insieme al compagno Franco Villa, ha fondato il magazine online di gossip "Whoopsee". Sul suo profilo Instagram, seguito da oltre 20mila persone, condivide principalmente foto dei suoi viaggi in giro per il mondo.