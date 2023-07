Chiara Ferragni in vacanza con gli amici alle Eolie, il tour "di lusso" in catamarano: ecco quanto costa

Chiara Ferragni si trova in Sicilia per una vacanza tra le isole Eolie, sul catamarano, insieme ai suoi amici di sempre e alcuni colleghi della sua azienda. Dopo alcuni impegni lavorativi, l'imprenditrice digitale ha deciso di prendersi una pausa dal lavoro e da Milano, lasciando la città e facendosi cullare dalle onde del mare, mentre si gode il panorama della costa siciliana.

Tra le varie tappe fatte da Chiara e i suoi amici, c'è anche Stromboli, dove hanno fatto una lunga camminata, oltre 5 ore, che li ha portati in cima al vulcano. Fedez e i figli Leone e Vittoria si trovano, invece in Sardegna, da soli.

Ma quanto costa la vacanza sul catamarano?

Vacanza in catamarano

La vacanza da sogno sul catamarano, con tanto di tour completo delle sette isole dell'arcipelago, è stato noleggiato dall'imprenditrice digitale dall' azienda Magic Sailing Charter, partita da Lipari dopo essersi imbarcata a Capo d’Orlando.

Secondo alcune fonti ben informate, il modello di catamarano, extra lussuoso, pare sia il Lagoon 50 Thor, che comprende al suo interno ben 5 cabine doppie e che può ospitare dunque fino a 10 persone. La barca è dotata naturalmente di ogni comfort possibile, tra cui 4 bagni con docce, una griglia per barbecue, una cucina attrezzata e anche un sistema audio e lavatrice.

Il tour completo delle Eolie ha la durata di oltre una settimana e il costo si aggira intorno ai 13.400 euro. Un costo abbastanza alto, che, tuttavia, l'imprenditrice digitale è contenta di spendere per poter trascorrere dei bellissimi momenti con i suoi amici e potersi rilassare.

La domanda dei fan

I fan, tuttavia, hanno una sola domanda: «Perché Fedez non è con te?» Il motivo per cui il rapper, insieme ai figli, non ha raggiunto la moglie in Sicilia, dopo l'evento di Boem in Sardegna è ancora un mistero. Durante le puntate del documentario The Ferragnez, spesso, i due coniugi hanno spesso discusso sulle vacanze: mentre Chiara è una ragazza più socievole, Fedez ama stare da solo per potersi ricaricare. Questa potrebbe essere la spiegazione alla sua assenza, ma i mal pensanti stanno già ipotizzando ad una crisi tra i Ferragnez.