Chiara Ferragni lancia la collezione Nespresso "limited edition": macchina del caffé rosa e una nuova ricetta Quanto costerà?

Una limited edition firmata da Chiara Ferragni è la novità Nespresso per l'estate. L'imprenditrice ha trasformato con il suo stile alcune delle più amate macchine e accessori Nespresso. La collaborazione vedrà una serie di iniziative nei prossimi mesi: dal lancio della collezione a ricette di caffè ispirate all'estate e momenti di incontro con i fan.

«Da italiana - dice Chiara - sono una grande amante del caffè e sono una fan di Nespresso da molto tempo. Nespresso rappresenta davvero uno stile di vita contemporaneo con un approccio pratico al caffè di alta qualità. Ecco perché sono così entusiasta di lavorare a questa collezione, che si contraddistingue per un design divertente ed elegante allo stesso tempo. Quando ho incontrato per la prima volta il team di Nespresso sono rimasta affascinata anche da tutte le iniziative legate ai temi di sostenibilità e riciclo, a cui mi piacerebbe prendere parte e dare il mio contributo quanto prima».

Tra i prodotti, la macchina Vertuo Next in rosa pastello, la coffee mug con il monogramma di Nespresso rivisitato con i colori vivaci preferiti di Chiara e la travel mug Nomad personalizzata con il caratteristico logo a forma di occhio. Chiara ha inoltre creato la sua ricetta di caffè con ghiaccio preferita, combinando un espresso con ghiaccio con un aroma di cocco. Per rendere ancora più originale e dolce questa ricetta preparata a casa, i coffee lovers potranno anche aggiungere dello zucchero filato, proprio come ha fatto lei. La collezione sarà disponibile su www.nespresso.com e in alcune boutique Nespresso dal 28 maggio. Nespresso Italiana ospiterà anche un'esclusiva prevendita online il 26 e 27 maggio. Non resta che attendere di scoprire quanto costerà.