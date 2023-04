Chiara Capitta, chi è la figlia di Lorella Cuccarini che ha fatto coming out: «Non amo stare al centro dell'attenzione»

Chiara Capitta, figlia di Lorella Cuccarini, risponde al polverone che si è creato ieri sul suo presunto coming out sui social dopo alcune sue affermazioni. La giovane calciatrice della Roma Femminile, infatti, aveva detto di potersi innamorare «di un ragazzo, così come di una ragazza», scatenando il gossip sulla sua presunta omosessualità. Oggi, ha risposto a chi le chiedeva un commento sull'argomento.

Chiara Capitta, cosa ha detto

«Tutto quello che sentivo di dire sul tema l'ho scritto in una mia storia di Instagram. Preferirei onestamente non scrivere o dire altro perché davvero non c'è notizia o clamore e non amo stare al centro dell'attenzione», ha risposto, intercettata a Pipol. La giovane ha quindi voluto spegnere ogni discorso, per spostare l'attenzione altrove. Anche sul suo profilo Instagram, dove ha 13mila follower, non ha commentato l'argomento.

Chi è

Chiara è nata il 2 maggio del 2000 e quindi quest'anno compirà 23 anni. Ha un gemello, Giorgio, e i due sono i piccoli di casa infatti hanno due fratelli maggiori: Sara nata nel 1994 e Giovanni nato nel 1996. Chiara gioca nella Roma femminile, squadra nella quale è tesserata da quando ha 12 anni, ed è la "social media manager" della madre: questo dettaglio è emerso durante un'intervista a Silvia Toffanin, del 2021, nella quale spiegava che tutti i contenuti social della mamma sono creati da lei. Tra Chiara e Lorella c'è un rapporto bellissimo e di complicità merito anche di questo sodalizio lavorativo.