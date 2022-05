Charlene di Monaco: «Succedono cose strane a Montecarlo», pronta la fuga col fratello?

LOLNEWS.IT - Gli osservatori reali sono stati presi in questi mesi in un vortice di rumors, gossip, voci e sussurri su Charlene di Monaco, il marito, il loro matrimonio e le sue condizioni di salute, ma quali sono le ultime news a riguardo? Ultimamente ci sono stati strani giri intorno alla Rocca e si è fatto vivo il fratello dell’ex nuotatrice, Gareth Wittstock. Le ricostruzioni – o meglio le congetture – di alcune riviste come l’elvetica Here e France Dimanche, portano a ragionare sulla frettolosa richiesta di cittadinanza dell’uomo. Cosa bolle in pentola? (Foto: Kikapress - Music: "Summer" from Bensound.com)

APPROFONDIMENTI È TORNATA Charlene di Monaco, quanto la paga Alberto per farsi vedere in... PERSONE Charlene di Monaco, sudditi in ansia: la crisi epilettica tenuta... LA PRINCIPESSA TRISTE Charlene di Monaco irriconoscibile, spunta la prima immagine da... IL TEMA Charlene di Monaco, la fuga in Corsica era già concordata con... LO SCATTO Charlene di Monaco, prima foto in famiglia: la principessa è... I RUMORS Charlotte Casiraghi è malata? Il sospetto sul disturbo e...