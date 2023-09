Chanel Totti e Cristian Babalus, yacht di lusso a Montecarlo. Gli hater: «Hai sedici anni, non vai a scuola?»

Solo batticuori per Chanel Totti, secondogenita di Francesco Totti e Ilary Blasi. La sedicenne sta trascorrendo qualche giorno di relax a Monaco insieme al fidanzato Cristian Babalus. Una vera e propria fuga d'amore che sta facendo parlare molti hater sui social e non solo. Chanel non perde l'occasione di immortalare sul suo profilo Instagram i momenti salienti di questa mini vacanza insieme al fidanzato.

Ma il post che nelle ultime ore, la figlia di Ilary Blasi e Totti ha condiviso sul suo profilo social, ha fatto molto discutere. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Chanel Totti ha pubblicato una foto mentre indossa un abito lungo cut out, verde petrolio con la schiena scoperta. La scena mostra la sedicenne in posa mentre sale le scale, a piedi nudi, in un lussuosissimo yacht. Questo scatto ha provocato diverse reazioni da parte degli utenti che seguono il profilo Instagram di Chanel.

La maggior parte dei commenti sono state critiche pungenti. «Ma perché non fai le cose di una sedicenne. Ne dimostri trenta», ha scritto un hater. E ancora: «Ma hai sedici anni, non dovresti essere a scuola? Bello vivere con i soldi di papà». «Ma la scuola? Hai sedici anni, sei fidanzata e non vai a scuola. Genitori assenti che le permettono tutto».

«Ciao poveri: yacht e soldi di mammina e papino», ha scritto ancora un altro utente.