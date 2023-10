Chanel Totti e il selfie con Cristian Babalus a Montecarlo, il fidanzato nel mirino degli hater: «Scroccone». Lei lancia una frecciatina social

Chanel Totti di nuovo al centro delle polemiche. La figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti è in vacanza con il fidanzato Cristian Babalus su uno yacht a Montecarlo e gli hater non le risparmiano gli insulti.

Da chi le chiede perché non va mai a scuola a chi le dice che è grassa volano attacchi. Addirittura c'è chi nell'ultima foto da lei postata le scrive, con poco tatto: «Un mix perfetto tra Ilary e Noemi». Insomma la 16enne sembra proprio non piacere al web.

Chanel Totti e Cristian Babalus, yacht di lusso a Montecarlo. Ma i social: «Hai 16 anni, non vai a scuola?»

Chanel Totti, polemica sul fidanzato

Ma chi piace ancora meno è Cristian Babalus, il fidanzato. Il noto tiktoker che ha lasciato la compagna Martina De Vivo a pochi mesi dalla nascita di sua figlia, Kylie (così ha sempre raccontato la ragazza) per stare con Chanel, finisce al centro degli attacchi. Il 20enne ha postato un selfie allo specchio con Chanel, dal “loro” yacht, e via le polemiche. «Coi soldi de Totti se campa bene» e c'è anche chi gli scrive: «Fino a prima della storia cn baby totti su sta bacheca c era giusto 1 foto sua in un comunissimo resort di sharm.. ora, fatalità...sembra un tour operator del lusso..». Insomma sul web pensano lui sia uno "scroccone". Ma poi c'è anche chi gli fa i complimenti: «Bravo, scrocca più che puoi»

La frecciatina della 16enne

Nelle scorse ore inoltre Chanel posta una Story che sembra una frecciatina bella e buona: «Amate più che potete, la vita può togliervi tutto in un attimo, siamo il nulla sulla terra».

Insomma un modo garbato per dire: «Fatevi gli affari vostri»