Castello delle Cerimonie, Donna Imma è diventata nonna: è nato il piccolo Matteo

Chi è che non ha mai visto un video, una puntata o anche solo un frame dei matrimoni che si svolgono all'hotel la Sonrisa? Anzi, forse è meglio chiamarlo con il nome per cui è diventato famoso: il Castello delle Cerimonie. La famosa location in genere organizza matrimoni ma anche comunioni. Questa volta però, toccherà organizzare un battesimo. Proprio così: poche ore fa è nato il piccolo Matteo nonché primo nipote di Imma Polese e Matteo Giordano.

A darne annuncio è stata proprio la coppia di nonni.

La lieta notizia

«Abbiamo una notizia da annunciarvi. Siamo diventati nonni. E’ nato Matteo, il figlio di nostro figlio Pasquale e sua moglie Anna. È una emozione grandissima e non vedevamo l’ora di condividerla con voi. In questo momento abbiamo il cuore che ci scoppia di gioia» – è l’annuncio lanciato da donna Imma e Matteo sui social.

I neo-nonni hanno comunicato ai loro followers la lieta notizia postando alcune foto che li mostrano più innamorati e felici che mai, con una grande coccarda azzurra tra le mani, quella esposta in bella mostra fuori la porta di casa.

Con alle spalle un quadro della sua cara madre defunta, donna Imma immortala anche una scatola colma di bomboniere da regalare agli ospiti che daranno il benvenuto al piccolo Matteo. Dopo un grande matrimonio, festeggiato in “stile Castello”, la festa più bella è stata sicuramente quella che ha visto la famiglia accogliere tra le braccia il nascituro.