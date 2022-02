Brad Pitt fa causa ad Angelina Jolie per aver venduto la villa in Provenza dove si erano sposati

Ci eravamo tanto amati. Continua la guerra legale tra Brad Pitt e Angelina Jolie, ma stavolta non c'entrano i figli. L'attore ha fatto causa (di nuovo) all'ex moglie, colpevole di aver venduto ad un oligarca russo la sua parte di Château Miraval, la tenuta in Provenza (e i suoi preziosi vigneti) che condividevano dal 2008 e dove si erano sposati nel 2014.

Secondo i documenti depositati da Brad Pitt al Tribunale di Los Angeles, riporta "TMZ", l'attore e Angelina Jolie avevano sottoscritto un accordo secondo il quale nessuno dei due avrebbe potuto vendere la propria quota del castello e delle terre che lo circondano, senza il consenso dell’altra parte. Consenso che, in questo caso, evidentemente non c'è stato. Secondo i documenti presentati dall'accusa, l'attrice avrebbe voluto fare un dispetto all'ex marito, che negli ultimi anni si è appassionato al mondo dei vini.

