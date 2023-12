Angelina Jolie, le foto con il nuovo fidanzato a Milano: chi è il rapper che le ha fatto scordare Brad Pitt

Sono passati quasi sette anni dall'allontamento tra Brad Pitt e Angelina Jolie, la storia d'amore che per anni aveva appassionato la cronaca rosa di Hollywood è finita con un brutto divorzio in tribunale.

Da allora l'attrice si è sempre dedicata ai suoi figli, come lei stessa ha confessato. Adesso però qualcosa sembra essere cambiato.

Il nuovo compagno

Il nuovo amore Angelina Jolie sembrerebbe aver iniziato una nuova storia d'amore con il rapper e scrittore britannico Akala, al secolo Kingslee James Mclean Daley, di recente avvistati insieme dai fotografi di Oggi. I due erano già stati sorpresi in pubblico. Questa volta, come raccontato dal settimanale, sono usciti a cena a Milano, per poi tornare insieme in albergo. Tutto sembra trovare di nuovo un equilibrio nella vita di Angelina Jolie, dopo tanti anni dal divorzio.

Chi è

Non è la prima volta che i due si vedono insieme in pubblico. Lo scorso maggio erano in Giamaica, per il Calabash Literary Festival e ancora prima, nel 2021, erano andati insieme al concerto dell’artista Mustafa the Poet. Lei, che notoriamente non frequenta molto i social media, aveva postato una foto della figlia Shiloh mentre legge un romanzo di Akala (The dark lady).

La serata a Milano



Dopo la cena in centro a Milano, la coppia è tornata insieme in albergo, con una Jolie così sorridente da sembrare irriconoscibile. Ci aveva abituati a musi lunghi ed espressioni lugubri, quasi dolenti. Anche quando le erano stati attribuiti quei pochi flirt che avrebbe avuto dopo il divorzio. Qualche cena romantica con il musicista The Weeknd, 32 anni, a Los Angeles, e un caffè in compagnia del giovane attore Paul Mescal, 26, a Londra. Per il resto, clausura.