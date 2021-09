Benedicta e Brigitta Boccoli a Oggi è un altro giorno: «Non ci siamo parlate per due anni, ecco perché»

A Oggi è un altro giorno le sorelle Boccoli si sono raccontate nella trasmissione condotta da Serena Bortone, tra carriera e vita privata.

A parlare degli esordi a Domenica in, è Benedicta: «Gianni Boncompagni mi fece un provino bizzarro, mi lasciò mezz'ora da sola davanti a una telecamera accesa, per vedere come reagivo. Poi mi scelse per Domenica In insieme a mia sorella Brigitta. Non siamo mai state in competizione l'una con l'altra. Però ammetto - scherza - che se oggi Brigitta vincesse l'Oscar sarei gelosa. Da piccola ho sempre pensato che Brigitta fosse più bella di me, ma non ero invidiosa».

Poi, Brigitta parla di un momento di tensione che c'è stato tra le sorelle: «Ci sono stati due anni in cui non ci siamo parlate. Ho sofferto molto, poi ne abbiamo parlato e siamo riuscite a superarlo». Le fa eco Benedicta: «Noi eravamo molto unite fin dall'infanzia, quando c'è stato lo scontro con lei, mi è mancato un pezzo. Consiglio alle persone di parlare sempre».