Belen, lo sfogo su Instagram e la posa enigmatica: arriva una pioggia di critiche

Belen, ormai, è abituata ad essere sotto ai riflettori. Ma probabilmente tutto il gossip e il chiacchiericcio, che l'ha accompagnata negli ultimi mesi, l'ha portata al limite della sopportazione. Così la showgirl argentina si sfoga su Instagram con un post criptico che le è costato anche una pioggia di critiche.

Belen prima ha infiammato il gossip con la nascita della sua secondogenita, Luna Marì, con Antonino Spinalbese. Poi la dolorosa separazione dal padre di sua figlia ed ex hairstylist e, infine, il ritorno di fiamma, ormai conclamato, con Stefano De Martino. Mesi intensi. Di cambiamenti e stravolgimenti nel cuore della showgirl che sono sempre finiti sulle prime pagine del gossip e forse è normale, anche per Belen così abituata a sentir parlare di sé, che sia scoppiata.

LO SFOGO E I MOTIVI

Belen Rodriguez ha condiviso un selfie che la ritrae con un'espressione davvero enigmatica. La showgirl non sembra felice e proprio la didascalia che ha scelto riassume questo stato d'animo: «Blablabla, blablabla e ancora blablabla» accompagnata da un'emoticon che vomita il suo dissenso.

I motivi, però, del suo sfogo non sono chiari. In questo periodo i rumors e i chiacchiericci nei suoi confronti sono stati davvero tanti, sia quelli relativi al gossip che quelli legati al suo lavoro. Belen non specifica cosa l'abbia infastidita, ma in questi giorni si è parlato di un suo possibile abbandono di Mediaset per Discovery. Una notizia che non ha trovato conferme e che sembra possa prevedere anche di un suo impegno con entrambe le emittenti. Ma non è l'unica notizia che ha fatto parlare di lei.

Sul settimanale Chi, infatti, è anche uscita un'intervista ad Antonino Spinalbese che potrebbe essere un prossimo concorrente del Grande Fratello Vip. Spinalbese è tornato a parlare della rottura con la madre di sua figlia e ha augurato il meglio a lei e Stefano De Martino sottolineando che i bambini meritano stabilità: Spero che fra loro, a questo punto, duri per sempre. Sarebbe un bene per i bambini, se non ci sono altri cambiamenti è meglio. Non possiamo più sbagliare», ha dichiarato a Chi.

Questi potrebbero essere, dunque, i motivi del suo sfogo. Ma i follower della showgirl argentina, piuttosto che interrogarsi sui suoi problemi, si sono scagliati contro la foto scelta e pubblicata da Belen. Una pioggia di commenti e critiche pieni di odio che sicuramente non hanno migliorato la giornata della conduttrice.

Alcuni le hanno scritto che il chirurgo plastico ha esagerato facendo riferimento alle labbra, altri che struccata è brutta, altri ancora che lei si è cercata il gossip e che quindi adesso deve pagarne le conseguenze. «Questa foto non si può guardare», ma anche «sei un cesso», «non ti si può guardare», questi sono alcuni dei commenti degli utenti di Instagram. Ma fortunatamente non tutti la pensano allo stesso modo e altrettanti follower decidono di supportarla: «È solo invidia», «Lasciali parlare…», «Falli parlare, vivi ed ama chi vuoi».