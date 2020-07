Belen e Stefano, la reazione del marito di Alessia Marcuzzi: «È furioso». Ecco cosa sta succedendo

Belen e Stefano, la reazione del marito di Alessia Marcuzzi: «È furioso». A 24 ore dalla smentita di Belen riguardo il gossip su un presunto flirt tra la conduttrice delle Iene e l'ex marito Stefano, il settimanale Oggi parla della reazione del marito di Alessia Marcuzzi, il produttore Paolo Calabresi.

Secondo il settimanale, Calabresi sarebbe furioso per le fake news che si rincorrerebbero da settimane sulla vicenda. La dichiarazione di Belen ieri non lascerebbe dubbi: «Con Alessia ho un bellissimo rapporto di stima reciproca, non è mai successo niente del genere, nessun messaggio, nessun iPad». Fine della saga? Staremo a vedere.

Ultimo aggiornamento: 10 July, 09:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA