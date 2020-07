Belen rompe il silenzio: «De Martino-Marcuzzi? Assurdo e di cattivo gusto, con Alessia ottimo rapporto»

Belen Rodriguez rompe il silenzio sul presunto flirt fra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. La showgirl argentina ha pubblicato una storia Instagram in cui, sostanzialmente, smentisce tutte le notizie circolate sui social negli ultimi giorni: «Con Alessia ho un bellissimo rapporto di stima reciproca, non è mai successo niente del genere, nessun messaggio, nessun iPad».

Belen aggiunge: «Continuo a non capire la motivazione per la quale si inventino cose del genere». Dopo aver fatto chiarezza, l'ex di Stefano De Martino passa al contrattacco: «Decideremo insieme come muoverci perché trovo assurdo e di cattivissimo gusto leggere le ca**ate che ho letto in questi giorni».

Ultimo aggiornamento: 9 Luglio, 09:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA