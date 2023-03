Belen Rodriguez, età, figli, fidanzati, interventi estetici e gli inizi come colf di Lele Mora: chi è l'ospite di Chiambretti

Belen Rodriguez ospite da Piero Chiambretti a La tv dei 100 e uno. Stasera in tv su Canale 5 alle 21.40, la conduttrice de le Iene sarà protagonista dello show di Mediaset in cui 100 bambini (tra i 6 e gli 11 anni) porranno le loro domande ai personaggi dello spettacolo, e loro non potranno tirarsi indietro. Sullo "scomodo" sgabello di programma siederanno, oltre alla showgirl argentina, stasera come ospiti anche Ezio Greggio, Enzo Iacchetti e Vittorio Sgarbi. Ma chi è Belen Rodriguez?

Belen Rodriguez chi è: gli esordi

Belén Rodríguez, all’anagrafe María Belén Rodríguez Cozzani, nasce Buenos Aires il 20 settembre 1984 (ha 38 anni). È una modella, showgirl, cantante, imprenditrice digitale e conduttrice televisiva di origine argentina oramai naturalizzata italiana. Il padre è il pastore anglicano Gustavo Rodriguez e la madre Veronica Cozzani. Belen ha anche un fratello minore, Jeremias (1988), e una sorella più piccola, Cecilia (1990), entrambi attivi nel mondo dello spettacolo. E nel mondo dello spettacolo è arrivato anche il padre come naufrago di un'edizione de L'Isola dei Famosi. Belén Rodríguez ottiene il diploma di liceo artistico nel 2003 a Buenos Aires e si iscrive alla facoltà di Scienze della comunicazione e dello spettacolo, poi abbandonata per cominciare la sua carriera da modella come testimonial di case di intimo.

L'arrivo in Italia

Di origine napoletane, nel 2004 arriva in Italia e si stabilisce a Milano, dove lavora per vari brand di moda. Complice anche il successo sul celebre calendario sexy Vuemme, Belén approda in televisione: su Rai Tre conduce la seconda edizione de La tintoria con Taiyo Yamanouchi, Circo di Parigi e Circo Massimo Show con Fabrizio Frizzi, fino a diventare popolare grazie allo spot della TIM del 2009 al fianco di Elisabetta Canalis e Christian De Sica.

La cariera televisiva

Nel 2008 partecipa come concorrente alla sesta edizione de L’Isola dei Famosi, arrivando seconda, e co-conduce Pirati con Selvaggia Lucarelli. Gli anni successivi sono segnati da numerose pubblicità e partecipazioni televisive (Chiambretti Night, Grande Fratello, Paperissima), fino alla conduzione del Festival di Sanremo nel 2011, insieme a Gianni Morandi ed Elisabetta Canalis. Famosa la sua discesa dalla scalinata dell'Ariston in cui lo spacco del suo abito mostra il suo tatuaggio disegnato all'inguine. Belen e “la sua farfallina” prendono il volo. Dopo per lei i programmi televisivi da condurre e co-condurre piovono e arriva anche il momento del cinema e della tv nel ruolo di attrice. Nel 2022 torna a vestire anche i panni della conduttrice: è scelta da Davide Parenti per presentare le Iene con Teo Mammucari.

La vita sentimentale: da Corona a De Martino

La vita sentimentale di belen è ricca e florida di gossip. La bellissima soubrette ha rempito (e riempe ancora) le pagine dei giornali di cronaca rosa. Dal 2004 al 2008 ha una relazione con il calciatore Marco Borriello, dal 2009 al 2012 invece ha una storia d'amore (travagliata) con Fabrizio Corona. Dopo la rottura con il fotografo-imprenditore, sempre più invischiato in diversi procedimenti giudiziari (tra cui la nota inchiesta Vallettopoli), Belén conosce Stefano De Martino, ballerino di Amici di Maria de Filippi (che al tempo era fidanzato con Emma Marrone, vincitrice della nona edizione del talent).

Figli

A meno di un anno dall'inizio della loro love story arriva il primo figlio della coppia: Santiago De Martino che nasce il 9 aprile del 2013. Dopo l'arrivo del figlio Santiago, la coppia celebra le nozze a Comignago, in Piemonte, il 20 settembre 2013. Il matrimonio durerà fino al 2015. L'amore finisce ma non il matrimonio, la coppia infatti non divorzierà. Nello stesso anno, il 2015, la showgirl inizia una relazione col motociclista Andrea Iannone, che durerà quattro anni. Dopo una breve parentesi di riconciliazione con l’ex-marito Stefano nel 2019, Belén si lega al giovane hair-stylist e influencer Antonino Spinalbese, da cui nel luglio 2021 ha avuto una figlia: Luna Marí. Ma l'amore naufraga presto. Chiuso nel gennaio 2022 il rapporto con il padre della secondogenita, l’argentina riprende a frequentare Stefano De Martino. E ora Belen e Stefano sono una coppia solida e felice e vivono serenamente la loro famiglia allargata.

I ritocchi estetici

La sua bellezza è innegabile eppure ultimamente gli haters non trovano pace. Il nuovo look di Belen non piace. Piovono insulti sulle sue pagine social a ogni foto che la modella mette. Nuovo colore di capelli, fisico statuario e nessuna ruga, la Rodriguez arriva così nella nuova stagione de Le Iene, ma i telespettatori non apprezza. Tra chi le dà della trans e chi della maschera, la showgirl continua a essere oggetto di critiche. C'è da dire che le scelte di Belen Rodriguez sul proprio aspetto fisico, così come quelle di chiunque, riguardano solo lei, eppure i suoi ritocchi continuano a destare curiosità e giudizi, soprattutto sui social. Lei si è pentita per ora di un solo intervento estetico: il seno. «Io a 19 anni, credo una delle prime sfilate, ma la domanda che mi pongo è… ma perché ti sei rifatta le tette? Erano già belle», scrisse sui social nel 2017 pubblicando una foto di lei appunto quando era ragazzina. È caduta così anche lei, come afferma, nella trappola del perfezionismo commerciale che la tv propone e nonostante sia innegabilmente una delle donne più belle e affascinanti, non ha rinunciato ad alcuni ritocchi per migliorare il suo aspetto fisico. Lei non ha mai detto nulla in proposito ma il suo cambiamento estetico finì sotto la lente d'ingrandimento di Striscia la Notizia. Secondo la rubrica “Fatti e Rifatti”, belen sarebbe intervenuta chirurgicamente (tra filler e operazioni) a naso, zigomi, bocca e appunto seno. Inoltre, anche l’arcata dei denti sembrerebbe dal confronto cambiata. Piccoli accorgimenti con cui Belen Rodriguez si sente evidentemente a suo agio, nonostante fosse già naturalmente bella. E per lei non c'è nessun problema. «Con la mia faccia faccio quello che voglio. Pensano che io vada a lavorare e invece di tornare a casa passi dal chirurgo plastico. Le critiche all’inizio mi danno fastidio, poi me le lascio scivolare addosso», disse in un'intervista a Verissimo.

La dolorosa morte della nonna

Durante un’ospitata durante il programma condotto da Maria De Filippi, C’è Posta per Te, proprio Belen ha deciso di confessare una parte molto intima e privata della sua vita. «Ti dico una cosa che non ho mai detto in pubblico, in televisione, almeno. Quando avevo 18 anni mia nonna si è ammalata di cancro. Molto grave. Le hanno dato 4 mesi di vita. Lei era molto importante per me, mi ha cresciuta, mi ha dato amore e io somiglio molto a lei». Belen soffriva e si sentiva impotente così ha fatto le valige ed è venuta in Italia per cercare fortuna e pagare le spese di chemioterapia alla nonna con i primi guadagni. Un gesto nobile che ha aiutato la nonna ma che purtroppo non è stato sufficiente per salvarle la vita, il cancro alla fine ha avuto la meglio lasciando un profondo dolore e vuoto nel cuore di Belen.

Da colf di Lele Mora a L'Isola dei Famosi

E pare che quando Belen sia arrivata in italia il primo ad aiutarla fu Lele Mora, l'ex agente dei vip. Fu proprio lui a raccontare l'aneddoto. «Quando Belen è arrivata qui, il primo lavoro regolare è stato accanto a Norma, l’ecuadoregna che si occupa della mia casa di Milano. Belen fu regolarmente assunta come colf. Poi, è chiaro che avesse altre giustificatissime ambizioni, infatti io ho voluto credere in lei e aiutarla ad emergere nel mondo dello spettacolo ma poi quando ha partecipato all’Isola dei Famosi si è allontanata da me con la scusa che il suo fidanzato dell’epoca, Marco Borriello, era geloso della gente che frequentava la mia casa». E ha continuato a levarsi i sassolini dalle scarpe, uo a uno Lele Mora. «Belen ha tutti i numeri per essere una showgirl di successo: sa ballare, sa muoversi, ha una grande presenza scenica, è bella e sensuale. Le auguro ancora tutto il bene, ma non mi aspetto niente. La riconoscenza non è di questo mondo e senza dubbio non le appartiene». ma lei che Lele Mora fosse stato il suo primo agente lo ha sempre detto e lo ha anche ringraziato.