Belen scatenata al compleanno dell’amica: si esibisce al karaoke ma gli altri invitati la ignorano e guardano il telefono

Belen è tornata alla sua vita mondana a Milano, tra feste e divertimento con gli amici di sempre. La showgirl sembra aver ritrovato l'equilibrio e la serenità che tanto cercava, accanto ai suoi figli Santiago e Luna Marì e al nuovo compagno Elio Lorenzoni, con cui la storia d'amore va a gonfie vele.

Ieri sera, 20 gennaio, Belu è stata invitata ad un karaoke party, una festa di compleanno a tema canoro dove ha potuto sfoderare le sue doti e il suo talento che, tuttavia, non tutti sembrano aver compreso.

Belen verso la carriera da cantante?

Belen ha dimostrato in più occasioni che sta tornando a uno dei suoi amori iniziali, il canto e la musica. Durante la confessione da Mara Venier (proprio quella in cui raccontò delle 12 donne che chiamò al telefono e confermarono i tradimenti di Stefano De Martino), la showgirl ha cantanto un brano in spagnolo e anche le vacanze in Argentina sono state scandite dal ritmo della musica e dai microfoni sempre accesi.

Ieri sera, al compleanno della sua amica Antonia Achille, Belen ha approfittato del karaoke per dare il via a una sfida alla nota più alta con i suoi amici.

Tuttavia, mentre la showgirl passava tra di loro, sensuale e intonata, loro erano troppo impegnati al telefono per prestarle attenzione, facendola scoppiare a ridere perchè ignorata.