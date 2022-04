David e Victoria Beckham, ancora un matrimonio: «Ora Romeo pensa alle nozze con Mia»

In arrivo altre nozze in casa Beckham? Dopo il primogenito di Victoria e David Beckham, Brooklyn, che ha sposato Nicola Peltz, ora sembra che tocchi al fratello Romeo Beckham, di 19 anni. Il giovane, infatti, sarebbe pronto alle nozze con la modella e influencer Mia Regan, sua coetanea e compagna da tempo. Stando a quanto riporta il Mirror, infatti, i due giovanissimi avrebbero pensato di concretizzare la loro unione. Una fonte del tabloid britannico descrive una Mia «vicinissima a Victoria, madre di Romeo». Promessa del calcio britannico, Romeo sta seguendo le orme del padre David. Infatti, a settembre, ha firmato il suo primo contratto professionistico con il Fort Lauderdale Cf, società satellite dell'Inter Miami, che il club di proprietà di papà David, datosi all'imprenditoria dopo la fine della sua carriera calcistica, oltre alla miriade di impegni mondani. Sul matrimonio non ci sono dichiarazioni ufficiali, ma qualcosa bolle in pentola.

