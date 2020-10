Barbara D'Urso, la foto da giovane con i figli piccoli: «L'unico vero amore»

«L'unico vero amore, punto!». Così Barbara D'Urso commenta l'ultimo scatto vintage pubblicato su Instagram, in cui la conduttrice si mostra molto giovane in compagnia dei due figli Gianmauro ed Emanuele. Poco più che ventenne, con una frangetta scurissima e un look molto diverso da quello con il quale siamo abituati a vederla oggi: Barbara D'Urso sorprende anche oggi i suoi follower con una foto proveniente dal suo passato, come spesso le capita di recente. Barbara è cambiata nel corso degli anni, ma l'amore per i suoi figli è certamente rimasto immutato, come si evince dallo slogan con cui chiude ogni puntata delle sue trasmissioni: «Il mio cuore è vostro... E dei miei figli!».

