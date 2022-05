Barbara Berlusconi, la trasformazione della figlia di Silvio. Web scatenato: «Che ha fatto alla faccia?»

Una foto di Barbara Berlusconi insieme a papà Silvio e alla nuova moglie Marta Fascina ha scatenato una pioggia di commenti sul web. E la vittoria dello scudetto del Milan non c'entra. Silvio Berlusconi si è unito ai tifosi del Milan che si sono riversati in piazza Duomo per celebrare la squadra campione d'Italia. Con lui c'era anche la figlia 37enne, mamma di 6 figli, che appare completamente diversa. E in molti si chiedono: «Cosa ha fatto alla faccia?».

Barbara, biondissima e bellissima, sembra effettivamente un'altra persona: il viso lucido e tirato, gli zigomi altissimi. Colpa dei filtri social o di qualche ritocchino estetico? «Com'era bella qualche anno fa, la chirurgia l'ha rovinata!», scrive qualcuno. «Quella è Barbara? Ma non sembra lei».

Vita privata

Barbara, membro del consiglio di amministrazione di Fininvest, ha cinque figli: Alessandro (nato il 30 ottobre 2007) ed Edoardo (nato il 13 luglio 2009), nati dalla sua relazione con Giorgio Valaguzza, Leone (nato il 14 novembre 2016), Francesco Amos (nato il 28 febbraio 2018) e Ettore Quinto (nato il 20 novembre 2021) avuti dal compagno Lorenzo Guerrieri[10]. Tra il 2011 e il 2013 è stata sentimentalmente legata al calciatore brasiliano Alexandre Pato.