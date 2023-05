Aurora Ramazzotti e «l'ora d'aria» dal figlio. Mamme scatenate sui social: «Solo io in quei 60 minuti pulisco casa?»

Aurora Ramazzotti alle prese con le gioie della maternità. Ma anche con i dolori. Ad esempio? I commenti indignati delle altre mamme che - ancora una volta - anziché mostrare solidarietà nei confronti della giovane neomamma di Cesare Augusto, sembra non perdano occasione per alimentare polemiche sterili. L'ultima, in ordine di tempo, quella scatenata dal post pubblicato su Instagram dalla figlia di Michelle Hunziker sabato pomeriggio.

«Ora d'aria per mamy», scrive nella didascalia alle foto che la ritraggono mentre beve una spremuta d'arancia al tavolino all'aperto di un bar dopo aver passato la giornata - come aveva mostrato nelle storie precedenti - insieme al suo bambino. Berretto in testa, occhiali da sole, niente trucco e una t-shirt bianca. Un look che tante mamme non faranno fatica a riconoscere. Una foto apparentemente innocua, ma che ha scatenato la polemica, partita proprio dalle stesse mamme.

Aurora Ramazzotti, ira delle mamme

I commenti non hanno tardato ad arrivare. «Solo io nella mia ora d'aria vado a comprare cose per lui?», scrive una giovane mamma. «Io nella mia ora d’aria pulivo casa», scrive un'altra. «Io 21 mesi quasi e ancora non ho un'ora d'aria», fa eco una terza. «Beata te...io dopo 12 dal primo e a due anni dalla terza devo capire cos'è l'ora d'aria» ancora. Tutti commenti scritti da donne e madri, forse senza l'intento di essere davvero offensive, ma di certo giudicanti. E se c'è chi ammette che la critica maggiore è nei confronti di se stessa, che non è riuscita a ritagliarsi un po' di tempo in relax, c'è chi persevera nell'affermare che Aurora neanche dovrebbe aver bisogno di riposarsi, insinuando che non sia lei a occuparsi della casa e del bambino (come fanno loro).

Aurora Ramazzotti, i follower

Aurora avvisata, mezza salvata. E così qualcuno tra i suoi follower la avverte: «Stai per essere catapultata nel meraviglioso mondo delle mamme che smerdano le altre mamme…». «Tieniti pronta ai commenti delle mamme acide». Ovviamente, non mancano i commenti positivi e pieni d'affetto dei fan. Sono in molti a trovarla "più bella", altri le consigliano di godersi il momento di pausa, e c'è anche chi le fa gli auguri per la sua - imminente - prima Festa della mamma.