Arisa, finita la love story con Vito Coppola: «Non è andata. Passerà come passa l'influenza»

E' giunta la capolinea la storia d'amore tra Arisa e Vito Coppola. I due, conosciutisi a Ballando con le Stelle, dove lui era l’insegnante di danza e lei l’allieva, l'intesa è andata oltre la semplice collaborazione lavorativa. Quando, infatti, si sono spente le luci di Ballando, in molti si sono chiesti cosa stesse succednedo. Ora, a fornire una risposta è stata proprio Arisa. Su Instagram, in risposta alla domanda di un follower sulla situazione con Vito, la cantante ha risposto: «Ci abbiamo provato, non è andata. Per favore non chiedetegli più nulla di me».

APPROFONDIMENTI RIVELAZIONI GF Vip, Soleil in crisi dopo l'ingresso di Delia. Kabir incalza:... GOSSIP Elodie è tornata single, che fine ha fatto Davide Rossi? Ecco...

Leggi anche - Fedez, truffa ai suoi danni da 100mila euro sventata dalla madre manager. E il rapper sparisce dai social: fan preoccupati

Arisa ha aggiuto: «Gli voglio bene. Mi sento ancora molto legata a lui ma passerà come passa l’influenza. L’amore romantico è solo una parte dell’amore che abbiamo da dare»