Antonella Clerici e il tradimento: «Signorini mi chiamò per dirmi che ero cornuta»

Antonella Clerici rivela un dettaglio del suo tradimento. La conduttrice di È sempre mezzogiorno ha rilasciato una lunga intervista a Chi dove ricorda come abbia scoperto del tradimento del suo ex Eddy Martens. Il padre di sua figlia venne fotografato con un'altra donna ma Alfonso Signorini, prima di pubblicare il giornale volle chiamarla e dirle quello che era successo.

La confessione

«Ricordo quando, sulla copertina di “Chi”, pubblicaste le foto di Eddy con un’altra. Alfonso mi avvisò per tempo, prima che arrivasse in edicola e mi venisse un colpo. Tutta l’Italia scoprì che ero cornuta». Oggi ha un nuovo compagno e a tal riguardo spiega le voci sul presunto matrimonio segreto: «Se mi sono sposata in segreto con Vittorio? Con la mia sincerità non potrei nascondervelo, anche perché non vedrei il mistero. Ci sono personaggi pubblici che condividono il lavoro ma non la vita privata, io ho fatto un patto con il pubblico: sapete tutto di me, non è che decido di parlare solo quando mi fa comodo».

Il tradimento

La Clerici spiegò che la scoperta del tradimento per lei non è stata facile. I due tornarono insieme dopo che lei riuscì a perdonarlo. La loro storia poi è andata avanti per qualche altro anni fino a quando non si sono separati definitivamente. Oggi hanno un buon rapporto anche per il bene della loro bambina, ormai ragazza.