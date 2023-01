Antonella Clerici e la favola d'amore con Vittorio Garrone: «Ora ho capito che gli uomini maturano a 50 anni»

The Voice Senior è appena ripartito su Rai 1, Antonella Clerici è sempre sorridente, felice dei suoi giudici: Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Clementino e per la prima volta i Ricchi e Poveri. Al settimanale Chi, la conduttrice parla di tutto. Di lavoro, di amore e degli anni che passano. Con una sorpresa. Lei non ha paura di invecchiare. Proprio per niente. «Ricordo che mio padre, alla mia età, mi sembrava vecchio, mentre oggi, alla mia età, sei giovane: sarà per quello che mangiamo, per la medicina, per i ritocchini…».

E a proposito di chirurgia estetica: «A me piace portare bene la mia età, non vorrei dimostrare vent’anni di meno. Vedo facce tumefatte o bocche strane che provocano l’effetto contrario. Devi avere l’accortezza di fare cose giuste, ci si può aiutare con la medicina estetica mantenendo l’armonia».

Poi c’è il capitolo amore. Qualche tempo fa disse: «Per noi donne l’amore è un romanzo. Per voi uomini un trafiletto in cronaca». Per fortuna poi è arrivato Vittorio Garrone:

«Ho capito che gli uomini maturano dopo i 50 anni e, allora, anche per loro l’amore diventa un romanzo. Per le donne, invece, lo è sempre, anche quando per l’uomo è solo un trafiletto in cronaca. Bisognerebbe capirlo».

Al settimanale diretto da Alfonso Signorini si parla anche di matrimonio. E la domanda è diretta: non è che vi siete sposati in segreto?

Risposta. «Con la mia sincerità non potrei nasconderlo, anche perché non vedrei il mistero. Ci sono personaggi pubblici che condividono il lavoro ma non la vita privata, io ho fatto un patto con il pubblico: sapete tutto di me, non è che decido di parlare solo quando mi fa comodo…».