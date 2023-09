Antonella Clerici, il padre Giampiero compie 86 anni: festa in famiglia con la sorella

Festa in casa di Antonella Clerici.

Il papà della conduttrice, Giampiero Clerici, ha spento 86 candeline e domenica 24 settembre la famiglia si è riunita per festeggiarlo. Con lei anche la sorella Cristina, quattro anni più piccola di lei, di professione psicologa.

Prima uno scatto della torta, tutta bianca, con sopra la scritta "buon compleanno" e poi uno in cui si vede il signor Giampiero insieme a Graziella, la sua compagna. Presenti, sicuramente, anche se non compaiono nelle storie sia Cristina che Maelle, la figlia di Antonella, ed anche il suo compagno Vittorio Garrone.

La madre morta

La madre delle sorelle Clerici è morta per colpa di un melanoma al seno il 17 agosto 1995, la conduttrice aveva 33 anni. "Successe tutto all’improvviso; mamma era appena rientrata da un viaggio in Messico. Era bellissima come sempre, abbronzata e felice; aveva 55 anni e con tanti progetti all’orizzonte - aveva raccontato Antonella al settimanale DiPiù -. Quando mia mamma Franca venne a mancare mio papà si chiuse in un lutto profondo per oltre 2 anni. Provò un dolore tanto forte che noi tutti in famiglia eravamo preoccupati per la sua salute mentale".

Anni fa il volto Rai aveva parlato di Graziella la nuova compagna di papà Giampiero: "Mamma Franca, da lassù, ci ha messo lo zampino: è lei che ci ha mandato Graziella!". Parole più belle non avrebbe potuto scegliere per parlare della donna che ormai da anni si trova al fianco di suo papà.