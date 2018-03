La figlia di Gigi D'Alessio contro la Tatangelo: «Anna è un diavolo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’intervista che Anna Tatangelo ha rilasciato al settimanale Vanity Fair ha minato la serenità di Ilaria D’Alessio, figlia di Gigi, che ha voluto rispondere per le rime alla cantante diffondendo la sua versione dei fatti in merito alla separazione dei due artisti.Dopo le pesanti dichiarazioni di Lady Tata, infatti, la 26enne ha pubblicato un lungo post in cui ha replicato punto per punto alle sue accuse e ha difeso a spada tratta il padre. Ecco come ha reagito la figlia di Gigi D'Alessio.