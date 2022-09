Totti e Ilary, chi è "Martina"? L'indizio di Corona su una presunta scappatella del capitano: spunta la foto

La foto è sgranata, il tipico scatto di un paparazzo all'uscita di un locale. E' sera. Si vede una ragazza bionda, capelli lisci e lunghi, entrare dentro un'auto nera. Indossa una giacca jeans. Si chiamarebbe Martina e potrebbe essere il primo dei tanti tradimenti che Fabrizio Corona ha promesso di svelare riguardo alla storia, ormai soprannominata la "guerra dei Rolex", tra Totti e Ilary Blasi.

Martina

Non si capisce dove né quando si stata scattata questa immagine. Potrebbe risalire a diversi anni fa. La didascalia recita solo: «1: Martina...». Fatto sta che l'ex re dei paparazzi ha svelato di avere un archivio pieno di immagini di scappatelle che incastrerebbero l'ex capitano della Roma e (forse) anche la conduttrice: «Ora tutti incominciano a capire un po’ di cose - ha scritto ieri in un lungo post su Instagram dopo l'intervista di Totti al Corriere della Sera in cui l'ex calciatore racconta del presunto tradimento della Blasi - La gente mi ferma per strada. Ma questa non è una fiaba d’amore. È semplicemente una storia costruita e gestita per interessi comuni. L’amore qua non c’entra niente. Chi ama non tradisce. Mi spiace per i figli. Ero il re di questo lavoro in quel periodo e settimana prossima vi racconterò tutta la storia con tanto di foto. Li ho visti crescere i due ragazzi. Mi fanno schifo i potenti o i finti tali. E ora è giunto, caro Pupone e cara Caciottara, il momento di raccontare la verità e aprire il vaso. Avete incominciato voi».

Detto fatto. Accompagnato dal ritornello a lui tanto caro "Corona non perdona", Fabrizio stavolta sembra davvero non voler perdonare. Soprattutto Ilary che anni fa lo aggredì in diretta tv al Grande Fratello Vip accusandolo di aver montato il finto scoop di Flavia Vento nel 2005, proprio quando lei era incinta del primo figlio. Cosa succederà ora? Ieri, dopo le accuse di Totti a Ilary che ha raccontato di aver scoperto i messaggi dell'amante sul cellulare, la Blasi ha replicato: «Ho scoperto cose che potrebbero rovinare 50 famiglie». Cosa sa Fabrizio Corona? «L'ho sempre detto che si tradiscono da anni - ha dichiarato - quei due non si sono mai amati e si sono sfruttati l'un l'altro. E ora racconterò tutta la verità».

I rolex

Che la situazione tra l'ex coppia d'oro tanto amata dai tifosi precipitasse in questo modo nessuno davvero se lo aspettava, con accuse reciproche e poco eleganti. Potrebbe finire ancora peggio: «La verità verrà a galla», sembra minacciare Alessia Soldani, la parrucchiera dell’ex letterina Ilary Blasi, sua cara amica, colpevole, secondo Totti, di averle presentato un altro uomo molti mesi fa. Le ultime parole dell’ex Capitano giallorosso, che si è tolto i panni del traditore per vestire quelli del tradito, hanno indispettito a tal punto Ilary che, anche se per il momento la conduttrice ha deciso di non commentare, i suoi legali starebbero valutando se esistano gli estremi per ipotizzare la diffamazione, soprattutto per l’accusa di avere svuotato la cassetta di sicurezza portando via la collezione di Rolex di Totti, «non ha lasciato neanche le garanzie, neanche le scatole», ha detto lui. Più che "guerra dei Roses", ora, è "guerra dei Rolex".

Ve. Cur.