Alessandra Demichelis, l'avvocata di Pechino Express sospesa: «Se non avessi una quarta di seno andrebbe tutto bene?»

Alessandra Demichelis è finita sotto procedimento disciplinare dell'Ordine di Torino dopo aver aperto la pagina Insagram De Legalshow, su cui ha raccontato la sua vita sfavillante, tra abiti costosi e locali alla moda, attraverso le sue foto. Tra le motivazioni, il consiglio di disciplina dell'Ordine degli avvocati di Torino ha parlato anche di «generosa esposizione delle forme». L’Ordine la ritiene pure «responsabile di accaparramento di clientela» con «tecniche non lecite per farsi conoscere e per ricavare notorietà».

L'avvocata, avrebbe dunque compromesso in modo rilevante l’immagine della professione forense. E proprio per questo motivo, Alessandra Demichelis ha voluto esporre le sue considerazioni, attraverso un'intervista, in merito a tale affermazione.

Andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

La risposta di Alessandra Demichelis

Questo provvedimento disciplinare, all'avvocata sospesa Alessandra Demichelis, non va proprio giù, tant'è che ha deciso di fare ricorso e rispondere legalmente a queste accuse difendendo il suo stile di vita e puntando tutto sulla gogna mediatica. In un'intervista al Corriere della Sera, la 34enne elenca le sue ragioni e risponde alle accuse.

«Se non avessi una quarta di reggiseno e non avessi il sedere che ho andrebbe tutto bene? - ha sottolineato Alessandra Demichelis -. A una che ha una prima, le avrebbero dato 15 mesi? Nella foto in cui ero alle terme di Torino avevamo entrambe l'accappatoio super chiuso. Ma vorrà dire che invece a Saint Tropez, la prossima volta andrò in una fattoria a dare da mangiare agli animali».

Poi, ha aggiunto: «Ogni tanto nei weekend esco e vado nei ristoranti stellati: è un problema? Dicono che conduco una vita di questo livello? Non so cosa dire. Lavorate di più, impegnatevi così vi togliete delle soddisfazioni. Io non giudico chi la sera va a casa a mangiare pasta e fagioli e così non vorrei essere giudicata io».