L'amore ha bussato di nuovo alla porta di Alba Parietti. Dopo avere archiviato la relazione con Cristiano De André e il ritorno di fiamma con l'attore francese Christopher Lambert, la soubrette ha ritrovato il sorriso con il nuovo compagno Fabio Adami.

Alba Parietti e il bacio appassionato al mare: «Dopo 8 anni da single, so che l’amore è una cosa seria»

A poco meno di un anno dall'inizio della loro storia, la coppia non si nasconde più e si fa sorprendere stretta in un bacio appassionato al mare. Dopo mesi di riservatezza, è la stessa Parietti a pubblicare alcuni scatti della loro fuga d'amore, accompagnati da poche parole che non lasciano spazio a fraintendimenti.

«Sì, sono fidanzata, ma lui ha bisogno di riservatezza» scrive Alba Parietti, che finalmente fa chiarezza sulla propria storia d'amore. «Non chiedeteci più se è una cosa seria. L'amore è sempre una cosa seria e importante. Forse la più seria (ve lo dico dopo anni da single granitica e convinta)». Poche ore prima l'attrice aveva scritto: «Non abbiam bisogno di parole. La mia migliore stagione» a riprova della ritrovata felicità accanto al nuovo fidanzato.

Chi è Fabio Adami?

Come già aveva anticipato il magazine di Alfonso Signorini, l'amore tra Aba Parietti e Fabio Adami sarebbe scoppiato grazie ad una cena tra amici in comune la scorsa estate. Si tratta di un manager romano di 55 anni, che lavora da diverso tempo per l'area vendite di Poste Italiane e che dunque vive lontano dai riflettori.