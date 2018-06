Pescata una trota gigante: 83 centimetri di lunghezza per 3,520 kg. di peso

di Vittorino Bernardi

VELO D’ASTICO - Un eccezionale pomeriggio con unasi è consumato ieri alla Pescasportiva Montanina di via Campilonghi, dove lo scledense di 30 anniha estratto dal laghetto una trota gigante, lunga 83 centimetri. Una trota da record per la signora Adriana che da una quarantina di anni gestisce l’annesso ristornate. Il pesce dell’età forse di 5 anni nel prossimo fine settimana costituirà il piatto forte di una cena tra una ristretta cerchia di amici di Diego Eberle chein centro storico a Schio. Il barista ieri si è recato alla Pescasportiva Montanina per fare vivere alla figlia Nicole di 7 anni qualche ora spensierata. Così però non è stato perché, dopo avere pescato con la canna di bambù noleggiata nella struttura quattro trote normali (di 4 e 5 etti), attorno alle 15.30 è scoppiata un’da parte degli altri pescatori seduti a bordo del laghetto: quando Diego Eberle, lottando un quarto d’ora, ha tirato a rivala trota gigante. «Mi ritengo un pescatore della domenica – il suo commento – nel senso che ogni tanto mi diletto con la canna da pesca. Ieri è stata una giornata fortunata per me e felice per mia figlia Nicole. E dire che ho usato una canna della Pescasportiva ed esche normali». Dove ha messo la trota gigante? «L’ho sviscerata, pulita e posta in freezer: la mangerò tra qualche giorno con amici, in allegria».