X Factor, torna Morgan: ecco la giuria. Giochi fatti per la prossima edizione (parte in autunno) del popolare talent show di Sky. Dopo nove anni l’ex leader dei Bluvertigo sarà di nuovo in giuria al posto di Rkomi. Con lui anche Fedez, Ambra e Dargen D’Amico. La cantante di Bassano del Grappa confermata conduttrice.