È morto Tony Binarelli, il mago della tv negli anni '90. Si è spento a 81 anni all'ospedale Pertini di Roma in seguito a una lunga malattia.

Proprio un anno fa in occasione del suo 81esimo compleanno in un'intervista a Fanpage disse: «Temo la malattia. Arrivare a non capire più niente, perdere il proprio spirito». Con la sua magia ha impreziosito i programmi di Corrado, Mike Bongiorno e Pippo Baudo e ha affascinato personaggi del calibro di Federico Fellini.