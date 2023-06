Martina Vismara, star di OnlyFans: «Mi vendo per 4 spicci? Guardate i bonifici». E pubblica gli estratti conto

«Ecco vedete? Posso continuare all'infinito...», dice Martina Vismara, mentre scorre con il dito sul display di un tablet e mostra i lauti bonifici, quasi tutti da 20mila euro l'uno, ricevuti per gli scatti a luci rossi postati sulla piattaforma OnlyFans, il suo "regno" da quattro anni, dove vanta più followers di chiunque altro/a influencer. Lo fa in un video postato su TikTok, mentre controbatte alle critiche di chi accusa lei (e colleghe) di vendere il proprio corpo "per quattro spicci".