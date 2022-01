Arisa, nuovi scatti sexy su Instagram. La cantante ha fatto un post: «Oggi si lavora, ma prima, voglio mostrarvi uno scorcio delle mie chiappe per spaccare l’internet e celebrare questa bella femminilità che il cielo mi ha donato. #grazie #eroromantica mi sta cambiando la vita, ho bisogno che lo ascoltiate ancora,che impariate le canzoni a memoria e che le cantiate ovunque, che lo consigliate a conoscenti e amici. Anche le vostre mamme apprezzeranno, perché mai come ora ci si capisce nel voler a tutti i costi essere donne, senza la vergogna che ci è stata donata nei secoli. Spudorate e decise a riprenderci quello che è nostro, che per troppo tempo ci è stato negato e fatto pesare. #donna per chiunque ci si senta è un diritto, non un reato, nè una condizione di serie B».