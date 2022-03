Arisa sempre più seducente: le foto hot della cantante

Svolta decisiva per Arisa che lascia gli occhialoni anni '50 per guepier e frustini. La cantante di Sincerità dopo la vittoria di Ballando con le Stelle si mostra sempre più senza veli e conquista i fan. Si è portata a casa anche la copertina di Flewid dedicata alla resilienza Arisa. Lei che di strada per arrivare ad accettarsi per come è ne ha fatta tanto. Ora non ha più paura dei pregiudizi, ne tantomeno delle critiche, la cantante è pronta a mostrarsi per quello che è e si piace così.