A Vivaro l'ultimo saluto a Gabriele, il bimbo di 10 anni morto per l'esplosione di un ordigno bellico

VIVARO - Dolore e commozione per i funerali del piccolo Gabriele, dieci anni, morto il 22 settembre scorso per l'esplosione di un ordigno nell'abitazione del nonno in via Pozzo a Vivaro. Gremita la chiesa parrocchiale del paese, dove è stato osservato il lutto cittadino. Nel pomeriggio di oggi, lunedì 2 ottobre, tutta la comunità si è stretta intorno alla famiglia, molto conosciuta e partecipe alla vita del paese. Il nonno di Gabriele, Silvio Cesaratto, investito anche lui dalla deflagrazione, è tuttora ricoverato in ospedale a Pordenone.