I capolavori che Giusto de' Menabuoi ha dipinto nel Battistero della Cattedrale sono fruibili ora con una modalità innovativa messa in atto dalla Diocesi, in partnership con l'impresa culturale Kalatà, per valorizzare questa che è una delle tappe più gettonate dell'Urbs Picta e che fa parte della Domus Opera, denominazione latina intrisa di simboli, per sintetizzare luoghi e funzioni della cittadella episcopale, che comprende pure il Duomo e il Museo Diocesano.